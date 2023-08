Émotion en Seine-Saint-Denis : trois morts dans un incendie

L'incendie s'est déclaré vers 9h30, dans un immeuble de L'Île-Saint-Denis. Tout est parti d'un appartement situé au dixième étage. Juste avant l'intervention des pompiers, une famille tente de s'échapper par la fenêtre. Un de leur voisin a assisté à la scène. Une jeune fille et deux autres habitants sont décédés. Une vingtaine de personnes ont été blessées. L'âge et l'identité des victimes n'ont pas encore été officiellement confirmés. Une mère et ses trois enfants sont restés confinés de longues minutes dans la seule pièce de leur appartement, épargné par les flammes. En plus de la sidération et de l'effroi, il y a ce samedi 19 août soir, chez beaucoup, de la colère. Selon plusieurs témoignages, il ne s'agit pas du premier incendie dans le même immeuble. La plupart des habitants dormiront dans un gymnase à proximité. La solidarité du voisinage se met en place. Ils sont nombreux à leur apporter ce soir, des vivres et des vêtements. L'origine de l'incendie reste inconnue à ce stade, une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny. TF1 | Reportage L. Zajdela, L. Foesser Eckert, A. Pocry