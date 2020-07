Emotion toujours aussi vive à Bayonne une semaine après l'agression mortelle d'un conducteur de bus

À Bayonne, les collègues de Philippe Monguillot sont encore sonnés. Depuis des années, les chauffeurs demandaient plus de sécurité. Ils viennent d'obtenir des avancées. Après avoir visité la famille de la victime, le ministre de l'Intérieur est allé à leur rencontre. L'agression de celui qu'on surnommait le "Tigre" pourrait être requalifiée en homicide volontaire sur un agent des transports publics. Les assaillants encourraient ainsi la prison à perpétuité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.