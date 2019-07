Émotions, innovations... Les temps forts du défilé du 14 juillet

Les défilés du 14 juillet se suivent et se ressemblent parfois beaucoup. Mais cette année 2019, les invités et les spectateurs ont été surpris par les quelques innovations techniques. Un évènement placé sous le signe de la technologie, qui n'a pas fait pour autant fait oublier l'engagement des militaires. Un hommage très émouvant aux blessés de guerre est venu clôturer cette édition 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.