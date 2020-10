Emploi : des plans sociaux dans des régions qui se croyaient à l’abri

La crise sanitaire touche également des bassins d'emploi qui semblaient pourtant si solides. Dans le Pays de la Loire, le secteur de la plaisance et le groupe Airbus embauchaient jusqu'à présent des milliers de personnes. Ils doivent aujourd'hui recourir à des plans sociaux. C'est le cas également du leader mondial de la construction de bateaux Bénéteau, qui s'apprête à fermer deux usines.