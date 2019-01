Emploi : l’intérim en CDI

Dans la lutte contre le chômage, certains dispositifs commencent à porter leurs fruits. Les agences d’intérim par exemple peuvent embaucher leurs salariés en CDI. Les missions sont toujours temporaires, mais l’employé conserve son salaire tous les mois. Nos journalistes ont rencontré une titulaire d'un CDI intérimaire pour en savoir plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.