Emploi : la revanche des seniors

Ils ont 32 ans d’écart, mais détrompez-vous, dans le binôme, la nouvelle recrue, c’est Guy, 60 ans. Après un licenciement économique, il y a quatre ans, cet ouvrier s'est retrouvé au chômage. Il a signé un CDI sans difficulté dans une entreprise de logistique près de Lille. Il n’a pas de diplôme, mais sa valeur ajoutée, il la résume en trois mots : le vécu, le savoir et transmettre. Guy n’est pas le seul senior embauché. Les plus de 55 ans représentent 20% des effectifs. Et la tendance s'accélère depuis deux ans dans ce secteur en tension. Face à des candidats plus jeunes, Christine, 58 ans, a obtenu le poste d’agent d’accueil. Elle en est la première étonnée. Embaucher un senior, le former, puis le voir partir à la retraite quatre ou cinq ans plus tard, cela n’effraie pas Francis le patron, 61 ans, au contraire, il y trouve aussi son compte. Le chiffre d'affaires a doublé en trois ans. L’entreprise de Francis reste pourtant une exception dans le paysage français, car en matière d’emploi des seniors, la France fait figure de mauvais élève en Europe, avec seulement 56% d’actifs. Mais cela pourrait bien changer. TF1 | Reportage H. Despatureaux, N. Clerc