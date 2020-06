Emploi : les jeunes seront-ils les premières victimes de la crise économique ?

Le gouvernement vient d'annoncer un plan d'aide d'un milliard d'euros pour soutenir l'apprentissage. Les entreprises en difficulté sont souvent tentées d'y renoncer. Une impasse dans laquelle se retrouvent aussi les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail. Les moins de 25 ans sont la catégorie la plus touchée par cette crise.