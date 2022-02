Emploi : les robots vont-ils remplacer les hommes ?

Un robot peut travailler jour et nuit sans se fatiguer. Il n'a pas besoin de s'arrêter pour manger ou se reposer. Les automates améliorent et accélèrent désormais tous les aspects de notre quotidien. Alors, les travailleurs humains seront-ils un jour dépassés ? "C'est une déshumanisation de notre monde", a estimé une femme. "Si on ne veut parler à personne, c'est très facile", selon une autre. "Je suis pour parce que ce sont des métiers très difficiles. Caissière, il n'y a rien plus difficile", a déclaré un senior. Frédérique Julhe travaille depuis 25 ans dans la grande distribution. L'intelligence artificielle vient de révolutionner son métier. Elle n'a plus besoin de parcourir les rayons pour relever les produits manquants. Le magasin est équipé d'appareils photo qui détectent les ruptures de stock et gèrent eux-même les réapprovisionnements auprès des fournisseurs. Ce système est déployé cette année dans tous les magasins du groupe pour lequel elle travaille et permet à ce dernier d'augmenter son chiffre d'affaires. "Les résultats sont spectaculaires. On a constaté une baisse des ruptures de plus de la moitié", a précisé Cédric Osternaud, directeur de l'innovation et du e-commerce dans la grande distribution. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Olive, T. Gathy