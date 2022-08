Emploi : quatre démissions chaque minute

Avant, il était banquier. Il y a un an, Julien Amalric a tout plaqué pour élever des poules dans le Tarn. Après quinze ans dans la finance, ce père de famille a quitté son CDI pour devenir son propre patron. Il a divisé son salaire par deux, sans regret. Julien Amalric n'est pas un cas isolé. Plus de 520 000 Français ont quitté leur emploi au premier trimestre 2022, du jamais-vu depuis la crise financière de 2008. C'est un casse-tête pour les recruteurs, car ce sont eux désormais qui se battent pour faire rester les salariés. Les salariés seraient-ils en position de force ? Sophia Gabriel, employée dans le BTP, aussi, a quitté son CDI pour faire jouer la concurrence. Elle travaille dans le bâtiment, un secteur qui peine à recruter. En changeant d'employeur, elle a renégocié son salaire. Elle touche 1 000 euros de plus par mois et a gagné en qualité de vie. Comme Sophia Gabriel, après avoir démissionné, huit Français sur dix ont trouvé un emploi en moins d'un an. TF1 | Reportage E. Despatureaux, P. Mislanghe