Employés sans-papiers : ces patrons veulent les régulariser

Dans une petite boulangerie de village, chaque matin, depuis deux ans et demi, Sidi, un jeune Malien de 19 ans, travaille au fournier. Il a été embauché en septembre dernier en CDI pour 1 800 nets par mois. Mais la préfecture vient de révoquer son permis de séjour. Il risque d’être expulsé, alors que son patron se bat pour le faire régulariser. La boulangerie du village pourrait donc fermer, d’autant plus qu’employer un sans papier est illégal, punis de 15 000 euros d’amendes, le patron assume. Il y a en France 600 000 à 700 000 sans papier selon le ministère de l’Intérieur. Certains employeurs les font travailler de façon totalement illégale, sans les déclarer ou sous des faux noms. Sur le chantier du futur village des Jeux olympiques, une enquête préliminaire a été ouverte, il y a six mois par la justice pour travail dissimulé, depuis un syndicaliste est parvenu à faire régulariser une trentaine d’ouvriers. Les mentalités commencent à changer, notamment dans la restauration, où il est difficile de tenir sans la main d'œuvre immigrée. TF1 | Reportage B. Christal, I. Bornacin, T. Vartagnan