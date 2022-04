En Allemagne, un panier de courses encore plus cher que dans l'Hexagone

En Allemagne, désormais, faire ses courses s'apparente un peu à une chasse au trésor. Le café est à dix euros, le litre d'huile à cinq euros, l'eau minérale a subit une augmentation de 30%, et les pâtes de plus de 20%. En quelques jours, les prix ont fait un bond impressionnant. Face à la hausse des prix, les Allemands font désormais des stocks. Dans les supermarchés, des affiches demandent aux clients de limiter leurs achats sur certains produits devenus de plus en plus rares en rayons. "Même les hard-discount sont devenus plus chers. En Allemagne, tous les prix ont augmenté", témoigne un client. Le mois dernier, les prix ont bondi de plus de 7%; un record depuis la réunification du pays en 1990. L'Allemagne subit de plein fouet les conséquences du conflit en Ukraine. L'Hexagone est plus épargné. En mars, une chaîne de supermarchés a même dû augmenter ses prix sur plus de 400 produits. C'est du jamais-vu au pays du hard-discount. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier