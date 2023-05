En Colombie, le plus grand "narco sous-marin" du monde

Il fait 30 mètres de long et trois mètres de large, plus gros qu'un chalutier. Les policiers colombiens n'avaient jamais vu ça. Ce sont eux qui filment ces images, fiers d'avoir capturé le plus grand narco sous-marin de l'histoire. À son bord, plus de trois tonnes de cocaïne emballées dans des centaines de paquets. C'est un butin historique estimé à 94 millions d'euros. "C'est le plus grand navire saisi depuis 1993", rapporte le capitaine Juan Pinilla, marine colombienne. Le sous-marin clandestin se dirigeait vers l'Amérique centrale avant de rejoindre les États-Unis sur l'une des routes de la drogue les plus empruntées par les trafiquants. C'est une opération de grande ampleur, car la cocaïne était conditionnée dans des petits paquets, prêts à être livré. Le navire clandestin naviguait au ras de l'eau, si bas que sa coque se confondait avec les vagues et capable d'effectuer de très longues distances. À son bord, trois hommes ont été capturés. Ils risquent jusqu'à quatorze ans de prison. Des navires clandestins comme celui-ci, la marine en a déjà saisi 228 en 30 ans, un record. TF1 | Reportage E. Despatureaux