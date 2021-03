En Corée du Sud, des vols sans destination pour accros au shopping

À cause du manque de client, les magasins de l'aéroport international de Gimhae veulent écouler leurs stocks. Leurs prix, déjà non taxés, ont été encore réduits. Covid oblige, les passagers font leurs achats en ligne, et viennent simplement les récupérer. Le masque est obligatoire sur tout le trajet. Chacun peut acheter jusqu'à 500 euros de produits détaxés pour un billet d'avion fixé au prix attractif de 80 euros. Résultat, le vol est plein et les valises déjà pleines de courses. Un vol pour les accros au shopping. L'avion quitte l'espace aérien sud-coréen pour pénétrer quelques minutes dans une zone internationale. C'est l'astuce pour ne pas payer de taxe. C'est parti pour la boulimie des achats. Parfum, crème de beauté, bijoux ou portefeuille, tout est fait pour que les passagers consomment à maximum. Il y a même une tombola. Depuis décembre, six compagnies sud-coréennes proposent ce service. Argument avancé, elles sont au bord de la faillite et veulent préserver leurs emplois. Pour les passagers, qu'importe le bilan carbone, la détente n'a pas de prix. À l'arrivée, ces passagers officiellement internationaux sont les seuls exemptés de quatorzaine. L'expérience, populaire en Corée du Sud, sera prolongée jusqu'en décembre.