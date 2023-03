En coulisses avec les Enfoirés

En coulisse, ça répète jusqu'à la dernière seconde ! Il y a les bons élèves et ceux, un peu moins disciplinés. Comme à chaque fois, la magie de la scène opère. Chorégraphie presque réussie et retrouvaille heureuse. Privés pendant deux ans de spectateurs à cause du Covid, les 47 Enfoirés s'invitent au beau milieu de la foule. Derrière la scène, c'est une course permanente entre chaque chanson. Une organisation parfaitement huilée où les petits réglages alternent avec les grands éclats de rire. Ambiance colonie de vacances, où le plaisir de se retrouver est impossible à dissimuler. Des décors grandioses et des costumes étincelants. Aux Enfoirés, personne ne choisit ses tenues, ils en usent beaucoup. "On a autant de tenues que de tableaux aux Enfoirés. Si on participe à dix tableaux, dix scènes, on a dix tenues différentes", lance Vianney. Pour ce nouveau spectacle, au profit du resto du cœur, ils ont tous dansé. Il y a de grandes chances que ce vendredi soir, vous fassiez de même. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier