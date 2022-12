En demi-finale d'une Coupe du monde : que représente cette qualification pour les Marocains ?

Pour les Marocains, cette qualification en demi-finale d'une Coupe du monde est synonyme de joie et de bonheur. Des dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues de la capitale à Rabat avec les drapeaux marocains hissés fièrement. Cet exploit est beaucoup plus qu'une simple victoire sportive ou un simple match gagné dans une Coupe du monde. C'est la fierté de tout un peuple et celle également du monde arabe représenté pour la première fois dans le dernier carré d'une Coupe du monde. "Ce qui s'était produit est un miracle", disait une mère de famille. C'est la preuve de l'engouement que suscitent cette victoire et cette qualification marocaine. Les supporters marocains que nous avons croisés souhaitaient que les Lions de l'Atlas rencontrent les Bleus mercredi prochain en demi-finale. TF1 | Duplex D. De Araujo