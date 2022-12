En demi-finale : l'exploit Marocain

S'étaient-ils vraiment préparés à vivre de telles émotions, à partager la première qualification d'un pays africain en demi-finale d'une Coupe du monde ? Après cette victoire historique, des joueurs et des supporters dans l'immense fan zone de Doha, des Marocains partout dans le monde, sont dans la joie et le bonheur total. Au Maroc comme en France, sur les Champs Élysées, des supporters ressentent dès le coup de sifflet final ce besoin de crier leur fierté. Le seul but d'Youssef En-Nesyri suffit aux Lions de l'Atlas de mettre à terre la Seleção portugaise de Cristiano Ronaldo. "Le public qui nous suit nous a dit qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. C'est chose faite. Et nous en sommes très heureux", lâche Walid Regragui, sélectionneur du Maroc. En larmes à 37 ans, Cristiano Ronaldo, quintuple ballon d'or, réalise qu'il ne remportera jamais la Coupe du monde. Pendant ce temps, les Marocains font la fête, dansent partout, dans les tribunes, les bars, en rêvant déjà de leur prochain adversaire. La plupart prévoient la confrontation France-Maroc en demi-finale. Mais les Marocains y voient déjà très loin. TF1 | Reportage Y. Hovine, S. Souary, S. Maloiseaux