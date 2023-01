En détention à six ans : il a tiré sur sa maîtresse dans une école aux États-Unis

Il a été traité comme n'importe quel autre criminel. L'enfant de six ans qui a tiré sur son institutrice a été placé en garde à vue. Et 24 heures après les faits, il s'y trouve toujours. "L'individu appréhendé est un élève de six ans. Et il se trouve actuellement en garde à vue", a rapporté Steve Drew, chef de la police de Newport News. En début d'après-midi, la police reçoit un coup de fil et intervient rapidement. La victime est une femme. Elle a une blessure par balle à l'abdomen et à la main. Au départ, une altercation entre l'enseignante et l'élève. Quelques instants plus tard, en pleine classe, devant ses camarades, l'enfant de six ans sort un pistolet, vise l'enseignante qui tombe à genoux. Grièvement blessée, elle est transportée à l'hôpital dans un état critique. Mais sa situation s'est depuis améliorée. Les enfants de la classe confirment que leur camarade a tiré délibérément, que ce n'était pas un accident. Très vite, l'établissement est cerné par les forces de l'ordre. Tous les enfants de l'école primaire ont été emmenés dans un gymnase pour être mis en sécurité. Tous les parents d'élèves étaient terrorisés. Le travail des enquêteurs continue ce samedi matin. Comment un petit garçon de six ans a-t-il pu se procurer un tel pistolet et venir à l'école armé ? TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon