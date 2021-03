En Ethiopie, les Coccinelle envahissent la rue d'Addis-Abeba

Si la production mondiale de la voiture mythique Coccinelle a été définitivement arrêtée en 2019, en Ethiopie, les vieux modèles sont légions. Addis-Abeba est sans doute la ville africaine qui compte le plus de Coccinelle et on en voit de toutes les couleurs et dans tous les états. Les plus vénérables comptent même un demi-siècle au compteur. Maranata Tagegne est l'un des adeptes de ce modèle. Il est né 20 ans après la voiture qu'il conduit. S'il a opté pour ce vieil cylindré, ce n'est pas seulement par coup de cœur. C'est aussi un choix économique. Les coccinelles coûtent en effet près de quinze fois moins cher qu'une occasion récente. Pour ce qui est de la restauration de ces voitures, c'est un mouvement de vogue chez les jeunes éthiopiens. Et ils n'oublient pas de les customiser pour en faire carrément la voiture du peuple éthiopien version 2021. Mais d'où viennent toutes ces Coccinelle ?