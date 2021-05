En Grèce, les graffeurs s'approprient certains quartiers

L'Acropole d'Athènes est toujours aussi majestueuse, mais sans touristes. La ville s'est endormie depuis plus d'un an, la faute au Covid. Au pied du Parthénon, on découvre une forme d'expressions fleuries et des tags en pagaille un peu partout. Certains sont signés d'artistes qui, dans ce quartier, en sont presque à se livrer une compétition. Pendant le confinement, l'endroit était facile d'accès. C'était un terrain de jeu parfait pour les artistes. À mesure que l'économie ralentit, Athènes voit surgir chaque jour de nouveaux graffitis. Le street art épouse toutes les formes et utilise toutes les matières. Dans la capitale grecque, pas une rue n'y échappe. Parfois, le message est très politique à travers des œuvres très inspirées et un peu provocatrices. Kanenas est un artiste d'une trentaine d'années et originaire d'Athènes. Il s'est donné pour mission de taguer sur du marbre des messages philosophiques signés de grands penseurs de la Grèce antique. "C'est bien de se rappeler d'une histoire qui a été vraiment partagée dans le monde entier", explique-t-il. Une histoire version contemporaine, collée symboliquement au pied du Parthénon.