En Iran, 50 jours de manifestations héroïques

La police iranienne recule face aux jets de pierre des manifestants. C’est inédit au pays des mollahs. Depuis quelques jours, ces scènes se répètent dans plusieurs villes. Les symboles de l’État sont pris pour cible. Ici, un bâtiment gouvernemental. Là, un poste de police à 40 kilomètres de Téhéran. La révolte s’intensifie et s’élargit. Désormais, elle concerne tout le pays comme le montre cette carte des manifestations. Quant aux revendications : elles ne concernent plus seulement les droits des femmes, selon ce militant joint par téléphone. Ils s'en prennent même au portrait du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei et brûle ses affiches. Des gestes lourdement sanctionnés en temps normal. Les manifestants défient aussi les mollahs, des chefs religieux, jusqu’ici, intouchables. Ils n'hésitent pas à faire tomber leur turban en signe de protestation. Une colère renforcée par cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Dimanche dernier, lors d’une manifestation à Téhéran, un homme est passé à tabac par un groupe de policiers anti-émeutes. Malgré les ripostes à balles réelles qui ont déjà fait au moins 277 morts, les manifestations se poursuivent dans le pays. TF1 | Reportage J. Cressens, W. Wuillemin