En Islande, un volcan se réveille après huit siècles

Une coulée de lave a illuminé le ciel sur le mont Fagradalsfjall, près de 700 mètres de fissures rougeoyantes le long du volcan. Un nuage rouge bien visible à 40 kilomètres de Reykjavik. Il est conseillé aux habitants de ne pas s'en approcher et de fermer leurs fenêtres. Les émissions de dioxydes de soufre peuvent être dangereuses. En 2010, l'éruption de l'Eyjafjallajökull et ses énormes émissions de fumée avaient paralysé une partie du ciel européen. Près de 100 000 vols ont été annulés et dix millions de passagers bloqués pendant une semaine. Selon Halldor Björnsson, de l'institut de météo d'Islande, "cette fois, l'éruption ne va pas affecter le trafic. Ce type d'éruption produit essentiellement de la lave et quasiment pas de fumées ni de cendres. Il n'y a pas d'inquiétudes à avoir", assure-t-il. Le pays compte 32 volcans actifs et enregistre en moyenne une éruption tous les cinq ans.