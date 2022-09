En Italie : au moins dix morts après de violentes inondations

Pris au piège par les flots, des milliers d'Italiens ont vécu une scène cauchemardesque jeudi soir. Des tourbillons de boues déferlent dans les centres-villes. Six mois de pluie tombent en une seule nuit. À Senigallia, les habitants assistent impuissants à l'événement. Plus en amont encore à Cantiano, sur la place principale, des hommes cherchent à sauver ceux qui n'auraient pas encore fui. Le reportage en tête de cet article montre l'ampleur des dégâts vendredi matin, alors que le bilan est dramatique : une dizaine de morts. Certains ont été emportés, d'autres piégés dans leurs maisons. Les experts affirment qu'il était impossible de prévoir la violence des intempéries. Mais plusieurs sinistrés prennent la parole pour exprimer leur colère face à l'impréparation des autorités. "Il n'y a eu aucune alerte aux inondations. Hier, tout ce qu'on a eu, c'était une alerte jaune, classique pour des averses. Et là, vous entendez des hélicoptères qui nous survolent", déplore Carlotta Cellamare, habitante d'Ostra, province d'Ancône (Italie). Quatre cents pompiers sont mobilisés pour venir en aide aux habitants isolés. Au sol, les équipes cherchent d'autres victimes éventuelles. Le bilan de cette tragédie pourrait donc encore évoluer. TF1 | Reportage B. Christal