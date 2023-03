"En plein feu" : les incendies de Gironde au cinéma

Un incendie menace, la population est évacuée. "En plein feu" raconte minute par minute la tension qui monte et les flammes imprévisibles qui piègent un père ainsi que son fils. Le film a été tourné dans les Landes, un an avant les terribles incendies qui ont ravagé le département l'été dernier. Une portion de route a été bloquée pour les besoins de l'histoire. Mais la partie la plus dramatique du scénario a été tournée à Angoulême, en studio. "C'est impressionnant puisqu'on a tourné jusqu'à présent dans les Landes et vraiment, c'était sur une portion de route. Et tout a été reconstitué sur une distance de 100 mètres", décrit l'acteur André Dussolier. Les voitures peuvent prendre feu sur commande grâce à des tuyaux posés sur les capots et reliés à des bonbonnes de gaz. Un cascadeur enduit de gel protecteur se transforme en torche humaine. Il fait 35 degrés et les acteurs jouent les instants les plus angoissants de l'histoire. "En plein feu" est l'un des rares films à s'intéresser aux feux de forêt. Les catastrophes se multiplient pourtant en 2021. TF1 | Reportage S. de Vaissière, V. Pierron