En Pologne, ils quittent l'Église catholique pour défendre l'avortement

La révolution est une femme, le cri d'une Pologne qui ne décolère pas depuis deux mois après la décision du parti conservateur au pouvoir, encouragé par l'Église catholique, de restreindre l'accès à l'avortement. Désormais interdit, en cas de malformation grave du fœtus, seules les Polonaises, victimes d'un viol, d'un inceste ou dont la santé est mise en danger par la grossesse, peuvent avorter. C'est un pas en arrière dans un pays où la loi sur l'avortement était déjà l'une des plus restrictives d'Europe. L'influence de l'Église catholique dans les décisions politiques est dans le viseur des manifestants. Une église omniprésente dans la vie des Polonais qui sont de plus en plus nombreux à lui tourner le dos et à demander volontairement l'apostasie. Un autre symbole fort du divorce entamé avec l'église polonaise, ce sont les parents qui, depuis plusieurs mois, désinscrivent leurs enfants des cours de catéchisme, un enseignement dispensé dans toutes les écoles du pays et financé par l'État.