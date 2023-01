En Polynésie, la plus belle vague du monde

Chaque tentative est un défi. C'est dans cette vague que les meilleurs surfeurs du monde se disputeront d'une médaille olympique en 2024. La vague de Teahupoo est un rêve pour tout surfeur expérimenté. C'est aussi l'une des plus dangereuses du monde. En effet, à cet endroit, l'océan est très peu profond. Lorsque le vent souffle, le récif joue le rôle de tremplin et la vague peut alors atteindre plus de dix mètres de haut pour se briser avec violence sur la barrière de corail. Chaque année, des surfeurs se blessent gravement. Réussir à surfer cette vague est toujours salué par des encouragements. À l'autre bout du monde, la puissance de l'eau tranche avec le calme du sud de l'île de Tahiti. Les épreuves de surf des Jeux olympiques vont dynamiser l'activité maritime de l'île. Michaël navigue ici depuis presque trente ans. Il vend des excursions en bateau et se prépare déjà à une année intense. Il y aura beaucoup d'équipes qui vont venir s'entraîner. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos