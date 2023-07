En Provence, du côté de chez Dave

Avec Clara, sa fidèle chienne, Dave coule des jours sereins. Loin de Paris et de l'agitation de la vile, il profite des beaux jours et de la maison qu'il possède ici depuis 25 ans. C'est l'heure du petit-déjeuner. Tous les matins, c'est le petit café. Les gestes quotidiens ont ici une saveur particulière. Vivre en Provence, c'est avoir parfois l'impression de l'avoir pour soi seul. De longues balades au bord de la Sorgue, Dave aime remonter à sa source. Au fil des saisons, le paysage n'est jamais le même. Le manque d'eau ne décourage pas les touristes. Et tomber sur Dave est totalement inattendu. La notoriété réserve des surprises. Grâce à Magali, santonnière, Dave est aux fêtes de la gloire. Des voisins, des amis, Dave s'en est fait depuis longtemps à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). La rivière ceinture la ville. Elle lui doit son surnom de Venise provençale. Il est même devenu le parrain d'un petit restaurant. Le chef lui a dédié une planche apéro qui est à la carte. Des moments de convivialité et de partage qui lui sont précieux. TF1 | Reportage E. Tran, G. Vuitton