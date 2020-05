En randonnée dans les Pyrénées

Cela fait deux mois qu'elles ont rêvé du décor pyrénéen. Ce dimanche matin, trois familles passionnées de randonnée se sont donné rendez-vous en montagne pour renouer avec le sentiment de liberté que leur offre la nature. C'est également l'occasion pour eux de faire du sport. Leur ascension va durer plusieurs heures, et une fois arrivé au sommet, place au déjeuner.