En route pour l'Ukraine, un pays qui vit en alerte permanente

De Paris, il nous aura fallu à peine une journée pour passer la frontière. L'Ukraine, un nom qui a brutalement envahi nos quotidiens depuis que les chars russes ont menacé sa capitale. Des combats acharnés sur cette autoroute qui semble aujourd'hui si paisible et dont les cicatrices sont pourtant toujours tellement visibles aux portes de Kiev. "Vous réalisez que c'était seulement il y a un an ?", demande Anne-Claire à son interlocuteur. "C'est comme un jour très long. Un mois de février interminable. On a une blague entre nous. On dit que ce mois de février, il faut vraiment qu'il se termine", répond-il. Cette page spéciale, nous avons voulu la commencer à Boutcha, symbole de ces crimes de guerre qui ont fait basculer ce conflit dans une autre dimension. Dans ces rues devenues aujourd'hui un vaste chantier de reconstruction, on sent combien les habitants pressés d'effacer les traces de l'occupation russe. Ils n'oublieront jamais en revanche ces dizaines de civils abattus froidement, certains les mains attachées dans le dos. TF1 | Duplex Anne-Claire Coudray