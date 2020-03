En solidarité avec les soignants, la Tour Eiffel scintille deux fois plus longtemps à 20h

C'est devenu un rituel tous les soirs. Des milliers de Français se donnent rendez-vous à 20 heures à leurs fenêtres ou à leurs balcons pour applaudir les personnels soignants mobilisés contre l'épidémie de coronavirus. Pour l'occasion, la Tour Eiffel a scintillé deux fois plus longtemps que d'habitude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.