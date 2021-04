En train dans la plus grande grotte d'Europe

La Slovénie est connue pour son image de carte postale, sa couleur émeraude, ses châteaux à flanc de roche et ses rivières sauvages qui invitent à la baignade. Mais là où il faut plonger, c'est dans les entrailles de la terre, car ce petit pays cache un immense trésor. Les grottes de Postojna, les plus longues d'Europe. Elle n'attendait que nous. À 150 mètres sous terre, c'est parti pour un voyage en train à travers 24 km de galeries. Voyage extraordinaire où des sculptures de pierre au contour envoûtant défilent sous nos yeux. À quelques centaines de mètres, le joyau de Postojna s'offre à nous. C'est la plus belle concrétion de la grotte, appelée le brillant, composé entièrement de calcaire. Certaines de ces concrétions ont plus de 500 000 ans. Des tubes blancs nacrés appelés les spaghettis, des parois au reflet d'or, des formes qui font appel à l'imagination. Et des animaux, il y en a aussi de bien réel comme la salamandre des grottes, le plus grand animal souterrain au monde, très sensible à la lumière. C'est une sorte de mini dragon d'une vingtaine de centimètres, l'espèce la plus résistante de la planète. Cet animal peut vivre 12 ans sans se nourrir. En poursuivant la visite, on découvre un pont construit en 1907 par des prisonniers russes dans un but unique, permettre aux touristes d'accéder aux plus belles parties de la grotte. Sur l'autre rive au bout du tunnel, de la lumière comme à Versailles. On se retrouve dans la salle de bal, avec un lustre de Murano. La grotte fut la première au monde à avoir été électrifiée. Dans une autre salle où 10 000 personnes peuvent se réunir. Des concerts ont lieu chaque année. C'est la plus grande salle de concerts souterraine au monde. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.