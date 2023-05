Enchanteur : le village des roses

Il faut ouvrir grand les yeux et s’approcher. Quand les roses fleurissent à Chédigny (Indre-et-Loire), les ruelles deviennent un lieu d’excursion. Ce village de Touraine est entièrement classé Jardin remarquable. Un cadre de vie que partagent 585 habitants. James s’y est installé il y a trois ans. "Juste se balader dans les rues, ça nous fait du bien", confie-t-il. Il y a 25 ans, le maire de l’époque décide d’embellir sa commune avec des plantations. Aujourd'hui, Clément Barret est le jardinier d’un village qui compte un millier de rosiers. "On est dans un lieu extra-ordinaire assez unique en France, et on continue chaque année à planter une trentaine de rosiers dans les rues principales, mais aussi dans les rues perpendiculaires", explique-t-il. Certaines variétés ont plus d’un siècle, d’autres sont spécialement créées pour la commune. Ici, les fleurs s’échangent d’une maison à l’autre. Chacun contribue ainsi à la beauté de ce village jardin, qui attire tous les ans 120 000 visiteurs. TF1 | Reportage C. Madronet, M. Poujol, C. Sebire