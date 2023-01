Enchères en ligne : des bonnes affaires partout

Dans les mains du commissaire-priseur, un petit lot dépasse toutes les attentes. Bien au-delà de son estimation initiale à 3 000 euros, l’ensemble des deux petites porcelaines tendres aiguise les appétits. Pourtant, difficile de déceler ici une quelconque excitation dans la salle. Par conséquent, si les enchères grimpent en ce dimanche pluvieux à Troyes (Aube), il faut bien sûr l’attribuer à ces hommes qui passent des ordres mystérieux. Mais aussi, et surtout à ces deux petites caméras posées au milieu de la salle. Une vente en simultané qui relie donc Troyes au reste du monde sur Internet. Pour démultiplier le nombre d’acheteurs, car au 50 personnes présente dans la salle, il faut aujourd’hui ajouter les 800 autres inscrites pour enchérir depuis leur salon. Un accès si facile que toutes les maisons d’enchères s’en sont emparé. Et même si les connexions semblent parfois un peu fragiles, toutes affichent un bilan record. Les petites porcelaines sont finalement parties pour 25 500 euros. Et en fin d’année, la maison a aussi pu compter sur les ventes de cartes Pokémon ou d’une chaîne de fabrication de macarons. Ici, à Troyes, 45 000 objets ont été vendus en 2022 avec une toute nouvelle possibilité vendre sans déplacés l’objet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, Q. Trigodet