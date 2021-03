Enchères et produits dérivés : Napoléon déchaîne toujours autant les passions

Trois ou quatre fois par an, ce commissaire-priseur organise une vente d’objets de l’empire. À chaque fois, c’est la même histoire. Même cette semaine, en plein confinement, au bout du fil, les acheteurs s’emballent. Le marteau est tombé à près de 10 000 euros, et ce n’est pas pour un portrait de Bonaparte, un sabre ou un manuscrit rare. Ce qui a déclenché la fièvre acheteuse, ce sont les chaussettes de Napoléon. Maître Jean-Pierre Osenat précise : “Vous allez y trouver l’ADN de l’empereur. Et vous voyez qu’à l’époque, on ne portait pas de chaussettes, on portait des bas qui montaient jusqu’en haut. Donc, effectivement, là, on est dans l’intime. Qu’est-ce qu’on recherche quand on achète des bas de l’empereur ? À se rapprocher de lui, à avoir quelque chose qu’il a touché. C’est du fétichisme ? Un peu”. Marchand de chaussette et bonapartistes convaincus, les deux associés, acquéreurs, avouent avoir fait une petite folie. La valeur de tout ce qui touche à Napoléon est telle qu’en deux siècles, des reliques plus ou moins douteuses sont apparues. Vous n’aurez aucun mal à trouver une mèche de cheveux impériale, collée sur du papier ou encadrée sous verre. Lisez la vidéo ci-dessus pour découvrir l'intégralité de ce reportage.