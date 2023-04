Qui veut acheter un tyrannosaure ?

Trinity devrait faire flamber les enchères à Zurich (Suisse), ce mardi 18 avril, avec déjà 35 000 visiteurs lors de l'exposition. L'estimation de son prix, 6 à 8 millions d'euros, sera vraisemblablement et largement dépassée. Exhumé aux États-Unis, ce squelette de tyrannosaure fait près de douze mètres de long et quatre de haut. La tête en particulier est exceptionnelle. Porté par des amateurs célèbres, comme les acteurs Nicolas Cage et Dwayne Johnson, et surtout par des ventes de plus en plus spectaculaires, le commerce des fossiles, légal dans certains pays, génère des sommes considérables. Les musées sont financièrement dépassés. Pas trop grave pour les grands dinosaures, déjà connus sous presque toutes les coutures. Plus préoccupant, en revanche, pour des espèces rares qui peuvent échapper aux paléontologues. Et un danger encore plus grand, le saccage lors du prélèvement par des trafiquants, obnubilés par l'appât du gain. Dans certaines régions, comme en Mongolie ou au Maroc, les contrebandiers ont déjà déterré de très nombreux ossements. Même lorsque ce patrimoine, parfois inestimable, est saisi et confié à des institutions, le mal est fait. Faute de détails sur la date et le lieu d'extraction, ou la couche géologique excavée, les reliques perdent 50% de leur valeurs scientifique. TF1 | Reportage O. Santicchi, G. Parrot, M. H. Astraudo