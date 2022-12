Enchères : s'offrir un camion de pompiers !

Des camions de pompiers ont été mis aux enchères à des prix défiant toute concurrence. Une vingtaine de véhicules du plus petit au plus gros réformés sont sortis des stocks des pompiers de la Charente-Maritime. Avant le début de la vente, beaucoup se sont pris à rêver. "J'ai besoin d'un véhicule pour faire un camion de marché" ; "J'ai des travaux à faire à ma maison. Donc, je cherche un truc utile", lancent des acheteurs potentiels. L'un d'entre eux est un commercial et un amoureux de voyage. Son but est de transformer un camion pour réaliser un jour la route de la Soie. Chaque véhicule trouve preneur et permettra de financer les investissements des pompiers. Avec un prix de 10 000 euros pour ce tout-terrain et 3 500 euros seulement pour ce camion, tous les rêves sont permis. Mais pour les deux plus belles pièces, les prix vont s'envoler. Les deux plus gros partiront équiper une société privée en Guinée. Achetée 3 500 euros, la grande échelle servira, elle, à la palombière des chasseurs. Au total, la vente rapportera près de 120 000 euros aux pompiers. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux