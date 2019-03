Endométriose : une maladie méconnue et mal diagnostiquée

Symboliquement, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a choisi la journée internationale des droits des femmes ce 8 mars pour annoncer des mesures fortes pour lutter contre l'endométriose. Elle a notamment évoqué un dépistage lors des visites médicales au moment de l'adolescence. Diagnostiquer tôt la maladie pour mieux la traiter et atténuer ses conséquences. L'endométriose est l'une des principales causes d'infertilité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.