Énergie : comment réduire sa facture dès cet été ?

Petite discipline, grand avantage. Ce particulier de la région parisienne a complètement revu le comportement ménager de la famille. Il a d'abord utilisé une chaudière haute performance bien réglée. Ce foyer ne dépasse pas les 18°C la nuit et 19°C la journée. Un degré de moins au thermostat vaut 7% d'économie. La famille emploie aussi une télécommande qui désactive les transformateurs de tous les appareils restés en veille et à la consommation inutile. Pour cela, elle peut faire jusqu'à 10% d'économie, en débranchant les chargeurs des prises, une fois les portables chargés. Enfin, elle a converti toutes les ampoules au système LED. Mais le plus important, ce sont les habitudes. En mettant du couvercle sur une casserole pour réduire le temps de cuisson, on consomme moins 25 % d'énergie. Un lave-vaisselle en mode éco plutôt qu'intensif peut aussi vous faire dépenser jusqu'à moins 45%. Cette famille, dans leur bilan mensuel pour le gaz et l'électricité, a pu constater depuis un an une réduction de près de 40 % en moyenne. Si vous avez plutôt l'esprit au congé, là encore, il y a des astuces pour alléger la facture énergétique. Éteignez un maximum d'appareils avant de partir, videz vos réfrigérateurs, fermez tout. Sur la route, roulez un peu moins vite. Et lorsque vous êtes arrivés, choisissez plutôt des repas froids. Privilégiez aussi le ventilateur. Il est presque 30 fois moins énergivore qu'un climatiseur mobile. Mais après l'été, aurez-vous les moyens d'investir dans les fondamentaux pour maîtriser durablement l'empreinte énergétique ? Des aides existent pour une bonne isolation de la maison. Mais pour l'électroménager, un réfrigérateur de classe C plus sobre consomme 50 % de moins qu'un modèle de classe F. TF1| Reportage O. Santicchi, C. Chevreton, A. Flieller