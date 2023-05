Énergie : les bons plans pour faire des économies

Se chauffer sans voir flamber la facture d'énergie, c'est un défi que compte relever les visiteurs. "Dès que j'ai 20 degrés sur mon thermostat, le radiateur se coupe", explique-t-on. En effet, ces radiateurs électriques n'ont jamais eu autant de succès. "La plaque de céramique qui est à l'intérieur de ce radiateur va accumuler de la chaleur et la restituer lentement sans consommation d'électricité permanente", argumente Patrice Moya, directeur général d'Atout Therm. Résultat : 15% d'économie en moyenne, mais il coûte 1 000 euros, deux fois plus cher que des radiateurs classiques, rentabilisé en sept ans. Il faut savoir que les déperditions de chaleur entraînent une surconsommation d'énergie. Alors, tous les fabricants affichent désormais non plus du double, mais du triple vitrage, soit 30% d'économie. Et dans les allées, c'est la surenchère. Les pompes à chaleur, elles, promettent 75% d'économie. Il faut compter environ 15 000 euros pour la pompe et l'installation. "J'invite à faire des devis comparatifs et à prendre le temps de la réflexion", conseille Evelyne Bechtel. TF1 | ReportageN. Pellerin, G.Vuitton.