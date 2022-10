Énergie : les gagnants de la sobriété

Pour affronter les 17 degrés dans notre chambre, on a tout prévu : couette épaisse, plaid, col roulé, grosses chaussettes, et même la bouillotte. Fin prêt pour la sobriété énergétique. Et nous ne sommes pas les seuls à nous y préparer. Christophe est venu dans ce magasin avec une idée très précise en tête : il veut s’offrir cette bouillotte électrique à 40 euros. Bouillotte, mais aussi plaid ou encore chaussettes ultra-chaudes, en ce moment, ces articles ont beaucoup de succès. Même intérêt pour les vêtements d’hiver, mais à la différence des autres années, les clients s’équipent pour rester à la maison. Communiquer et produire davantage, ce fabricant français le sait, la demande va fortement augmenter. Plus inattendu, les ventes de combinaisons de plongée augmentent. Les nageurs se préparent aussi à la baisse des températures. TF1 | Reportage P. Corrieu, G. Gruber; M. Alibert