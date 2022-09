Énergie : les manèges se convertissent à la sobriété

Le geste est désormais une habitude pour David Cohen. Entre deux tours, il coupe systématiquement le moteur de son manège. "La moitié du temps, le manège est à l’arrêt pour charger les gens et les décharger. Donc, on a gagné la moitié du temps en énergie", explique-t-il. Cela lui permet surtout d’économiser 10 000 euros par an sur sa facture. Comme lui, la centaine de forains présents tente de limiter sa consommation d’électricité. Au célèbre stand des autos-tamponneuses, 70% de l’éclairage seulement est allumé. Francky Frechon a même investi dans 10 000 nouvelles ampoules moins énergivores. Cela revient à 40% de dépenses en moins. Et pour les visiteurs, ces mesures ne gâchent en rien la magie du moment. Tous les forains font un effort dans l’espoir d’éviter les coupures de courant cet hiver. Aux fourneaux, Cédric Vicherat, lui aussi, a trouvé une astuce. Il allume ses crêpières en fonction de l’affluence. Pour le moment, difficile de connaître l’efficacité de ces nouvelles pratiques. Bilan dans deux mois, à la fin de la fête foraine. TF1 | Reportage M. Alibert, A. François Poncet