Énergie : les professionnels veulent aussi réduire la facture

Pour fabriquer des fenêtres, l’usine de Catherine Guerniou a besoin de beaucoup d'électricité. Depuis des mois, elle se pose une question : comment faire fonctionner ses machines les plus énergivores, en consommant moins ? Pour elle, le temps presse. Cet hiver, la production d'électricité pourrait être en tension. Elle se prépare donc à tous les scénarios. Ce risque de pénurie d'énergie est pris très au sérieux par le patron de Stellantis, Carlos Tavares. Le groupe envisage de produire sa propre électricité, afin d’alimenter ses usines. C’est une autre inquiétude sur le possible manque de carburant pour le transport routier. Une entreprise a pris le devant depuis des années en formant tous ses chauffeurs à l’écoconduite. Pour éviter les relances après chaque coup de frein, qui est le plus gros consommateur sur un véhicule, il faut de l’anticipation. Ajouté à cela, une vitesse réduite de dix kilomètres heure, et vous obtenez une économie de carburant. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, V. Dietsch, M. Dupont