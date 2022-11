Énergie : l'Inde se fait une place au soleil

Les rayons du soleil s’y reflètent 325 jours par an. Une ferme solaire se trouve au cœur du désert du Rajasthan, au Nord-Ouest de l’Inde, un océan photovoltaïque de 5 700 hectares, soit la moitié de la superficie de Paris. Le parc est tellement immense qu’il se parcourt en voiture. Si le pays voit grand, très grand, c’est parce que ses villes étouffent sous des nuages de pollution. En retard dans sa reconversion aux énergies renouvelables, l’Inde met les bouchées doubles. L’objectif est de réduire de près de moitié ses émissions carbones d’ici 2030. Inaugurée l’an dernier, cette centrale bat tous les records en termes de capacité. Il faut dire que l’Inde dispose de suffisamment de soleils et de grands espaces. Et dans les régions qui en manquent, les innovations ne manquent pas. Les panneaux solaires fleurissent à chaque recoin. Coincé entre les montagnes et l’océan, le Kerala est l'un des États les plus en avance. Centrale flottante, premier aéroport au monde, entièrement alimenté à l’énergie solaire, et ses ferries qui transportent les habitants d’une rive à l’autre, uniquement grâce au rayon du soleil. TF1 | Reportage M. Laouamen, A. Saïfi, V. Ahmed