Énergie : le maquis des aides pour les particuliers

Parmi les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique, on retrouve le crédit d'impôt pour la transition énergétique (Cite), le Pacte Énergie Solidarité, la prime énergie, l'éco-prêt à taux zéro, et bien d'autres encore. Nous avons tendance à nous y perdre. Quels sont les critères pour en bénéficier ? À quels organismes faut-il faire appel pour en disposer ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.