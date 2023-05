Energie moins chère : la géothermie à la maison

Dans tous les salons de l'habitat, la question la plus fréquemment posée aux installateurs de chauffage est comment réduire la facture ? Et pour y parvenir, quel système adopter ? Avec quelle source d'énergie ? Pourquoi ne pas servir de la chaleur du sol ? C'est le principe de la géothermie. Des tuyaux enterrés de 800 mètres vont chauffer une maison du nord de l'Alsace. À moins de deux mètres de profondeur, ils vont capter les calories du sol. Depuis quelques semaines, il existe un plan gouvernemental pour subventionner la géothermie. Mais les constructions neuves n'en bénéficient pas. Un couple s'est lancé dans le chantier de leur ville, il y a un an. Ça a été un choix évident, malgré l'investissement de départ. Le cœur est à la cave, c'est une pompe à chaleur. Elle multipliera les calories collectées par les circuits enterrés dans le jardin. Il y a tout de même quelques contraintes, il faut du terrain et surtout ne pas vouloir trop planter. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings, A. Jurquet