Énergie : un nouveau dispositif pour aider les entreprises

Ce boulanger a subi de plein fouet l'augmentation des prix de l'énergie. Toutes les machines qu'il utilise sont électriques. Et le four est parmi les plus énergivores. Alors, il attendait avec impatience l'annonce ce matin du nouveau dispositif. Cette année 2022, l'électricité lui coûte 30 % plus cher, sous le seuil requis des 50 %. Alors, le résultat n'est pas celui qu'il espérait. Il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la nouvelle aide gaz et électricité. Pour être éligible, il faut donc voir sa facture d'électricité grimper de 50 % minimum et qu'elle représente 3 % du chiffre d'affaires. De l'artisan aux grandes entreprises, tout le monde peut y prétendre. Les aides iront de quelques milliers d'euros à plusieurs millions selon les cas. Au total, le gouvernement débloque dix milliards d'euros. Prenons l'exemple d'une boucherie industrielle. Elle payait 3,3 millions d'euros d'électricité en septembre 2021. Un an plus tard, la facture est passée à dix millions d'euros. Cette entreprise va avoir plus de deux millions d'euros d'aide. L'État prend donc en charge 34 % de l'augmentation de sa facture. Il incite aussi les entreprises qui attendaient pour négocier leur nouveau contrat d'électricité à le faire dès maintenant. Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement veut préserver un maximum d'entreprises de la faillite. TF1 | Reportage D. Piereschi, H. Dreyfus, B. Lachat