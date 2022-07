Enfant : entrez dans la bande

Faire les 400 coups, vivre en liberté et monter des opérations plus ou moins hasardeuses. Les bandes d’enfants inspirent les réalisateurs depuis longtemps. On peut les croiser au cinéma, mais aussi en bas de chez soi. L’équipe en a rencontré. Ces enfants entre neuf et quinze ans, ce sont de vrais experts en petite bande. Comment on rentre dans la bande ? "Il faut essayer de se rapprocher les uns les autres", explique Anselmo. "Il y a une sorte de test d’entrée, de voir, est-ce que tu es digne d’être l’ami de telle ou telle personne", ajoute Mathys. Comment ça fonctionne ? "Pour moi, une bande ce n'est pas avec un chef. Une bande c’est vraiment réunie au même niveau", répond Paul. À quoi ça sert ? "Les copines me disent des secrets que les parents ne savent pas forcément", confie Elia. "Des fois, on fait des petites bêtises ensemble", révèle Anselmo. De petites bêtises qui forgent de grandes amitiés. Une petite bande dans la vraie vie ou sur grand écran, c’est une institution sacrée. TF1 | Reportage S. De Vaissière, A. Ifrgane