Enfant gravement blessée à Châtel : que s'est-il passé sur le télésiège ?

C'est une enquête qui pose bien des questions en pleine période de vacances d'hiver. Une petite fille de six ans a été retrouvée inconsciente en haut d'une remontée mécanique de la station de Châtel, en Haute-Savoie. Les enquêteurs cherchent à savoir si elle a été assommée par la rambarde ou si elle avait fait un malaise.