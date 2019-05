Enfants : le business florissant des anniversaires

Le business des goûters d'anniversaire est un marché qui se développe depuis plusieurs années. Dans notre pays, une famille sur cinq faits appels à des professionnels pour cette journée si particulière. Venant d'eux, les idées ne manquent pas et on est loin du concours de dessins et des parties de cache-cache. Pour s'offrir ce genre de fête, il faut compter entre 10 à 16 euros par enfant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.