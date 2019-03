Enfants de djihadistes : l'État organise un premier rapatriement

Ces cinq enfants sont arrivés de Syrie dans la plus grande discrétion. Parmi eux, trois sont de la même fratrie. Ils étaient jusqu'à ce jour dans des camps de réfugiés du nord-est syrien. Ces orphelins vont passer plusieurs semaines à l'hôpital avant d'être placés chez leurs grands-parents ou dans une famille d'accueil. Ils seront aussi suivis par un médecin et un psychologue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.