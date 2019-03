Enfants de djihadistes rapatriés : leurs grands-parents espèrent obtenir la garde

Le premier rapatriement d'enfants djihadistes a eu lieu le 15 mars 2019. Cinq d'entre eux sont arrivés sur le territoire. Patrice et Lydie Maninchedda, les grands-parents de trois de ces enfants, sont soulagés qu'ils soient désormais en sécurité au pays. Ils espèrent obtenir leur garde après les années de calvaire qu'ont vécu leurs petits-fils dans un camp de réfugiés au Nord-Est de la Syrie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.